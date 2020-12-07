«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

По два очка в составе победителей набрали Итан Верек (1+1), Спенсер Фу (1+1), Руслан Педан (1+1) и Тайлер Вонг (1+1). Голкипер гостей Дмитрий Шикин отразил 25 бросков. Самым результативным игроком у «Нефтехимика» стал Либор Гудачек (1+1).

Таким образом, китайский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 9 декабря.