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«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

По два очка в составе победителей набрали Итан Верек (1+1), Спенсер Фу (1+1), Руслан Педан (1+1) и Тайлер Вонг (1+1). Голкипер гостей Дмитрий Шикин отразил 25 бросков. Самым результативным игроком у «Нефтехимика» стал Либор Гудачек (1+1).

Таким образом, китайский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 9 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Верек (Уэллман, Коллинз) – 14:51' (5x4)   1:1 Волгин (Энлунд, Костицын) – 16:47' (5x5)   2:1 Рантакари (Хайруллин, Гудачек) – 18:33' (5x4)   2:2 Фу (Локхарт) – 20:18' (5x5)   3:2 Хафизов (Шиксатдаров, Порядин) – 20:51' (5x5)   3:3 Вонг (Балдаев, Верек) – 30:20' (5x5)   3:4 Шинкарук (Фу) – 36:53' (5x5)   4:4 Гудачек – 41:43' (5x4)   4:5 Педан (Шашков, Вонг) – 47:51' (5x5)
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