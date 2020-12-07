Лямся: первая тройка «Салавата» немного устала, не хватает свежести

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3).

«1:3. Вот наш результат. Ключевым моментом стало большинство, мы не забили. Допустили глупые ошибки, пропустили в меньшинстве. У нас были шансы, чтобы выиграть. Но счёт на табло.

Есть ли у «Салавата» вторая спецбригада большинства? Сегодня выпал Баранов, получил травму Гиматов. Они выбыли из второй спецбригады. Наша игра в большинстве меня устраивает. Моя философия такова: есть первая спецбригада, она основная. Остальные ей помогают.

И тренер, и игроки совершают ошибки. Мы должны видеть ошибки и исправляться. Сезон длинный, у нас есть время на исправление недочётов. Готов ли я взять свои слова о том, что четвёртое звено не даёт команде энергию? Да, сегодня Гиматов сыграл отлично. К нему нет вопросов. Он получил травму, у него серьёзное повреждение, как и у Баранова.

Сейчас мы хотим забивать больше, «грязный гол» пришёл, но один. Общая картина такова: мы входим в топ-3 по заброшенным шайбам. Вы смотрите только на сегодняшнюю игру. Если говорить в целом, в среднем мы забиваем три шайбы. Это нормальная картина для команды КХЛ.

Правильно ли мнение, что у меня есть вера только в иностранцев и Кадейкина? Нет. Кадейкин – отличный центр, один из лучших центров в КХЛ. Я верю в каждого игрока, нам нужно соблюдать баланс. Отказ моих соотечественников выступать за сборную Финляндии? Без комментариев. Первая тройка немного устала, не хватает свежести», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».