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СКА уступил рижскому «Динамо» в Санкт-Петербурге

СКА уступил рижскому «Динамо» в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал капитан рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш. Голкипер гостей Станислав Галимов отразил 28 бросков. Дубль у «армейцев» оформил Мальте Стрёмвалль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась пятиматчевая серия поражений латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 9 декабря в Череповце — с местной «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Морозов (Ткачёв) – 09:01' (5x5)   2:0 Стрёмвалль (Вей, Тренин) – 10:24' (5x5)   2:1 Майоне (Паршин, Чернов) – 25:12' (5x4)   3:1 Стрёмвалль (Кузьменко) – 26:37' (5x5)   3:2 Липон (Мюррей, Дзиеркалс) – 31:32' (5x5)   3:3 Индрашис (Сотниекс) – 51:02' (5x5)   3:4 Дарзиньш – 65:00' (ПБ)
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