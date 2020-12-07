СКА уступил рижскому «Динамо» в Санкт-Петербурге

Рижское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал капитан рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш. Голкипер гостей Станислав Галимов отразил 28 бросков. Дубль у «армейцев» оформил Мальте Стрёмвалль.

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Таким образом, прервалась пятиматчевая серия поражений латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 9 декабря в Череповце — с местной «Северсталью».