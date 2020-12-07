Мостовой разыграл подписанный мяч, Знарок нюхал нашатырь. Лучшие фото победы «Спартака»

Сегодня, 7 декабря, в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Йокеритом». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Олега Знарка.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Спартака» Мартин Бакош. Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 27 бросков. В составе финского клуба отличились Ессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.

Таким образом, российский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Йокерит» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 9 декабря.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.