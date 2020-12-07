Скудра: ситуация у рижского «Динамо» хреновая, но мы каждый матч выходим, чтобы побеждать

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 Б).
«Хороший матч получился. Наверное, мы робко начали, осторожничали, где не надо было этого делать. После первого периода поговорили, постарались убрать боязнь играть в хоккей, не смотреть и стоять, как играет соперник, а просто играть, как мы умеем. Надо без задней мысли выходить и делать. Нам удалось перевернуть игру, дисциплина была на высоком уровне, и мы забивали в нужные моменты. Победа была нам необходима.
Ситуация у нас, конечно, хреновая. Давайте называть вещи своими именами. Но мы каждый матч выходим, чтобы побеждать. Большинство проигранных матчей мы не играли плохо, а просто находили способ проиграть. Самый важный момент сегодня – наша дисциплина
У нас были моменты и неплохие броски в овертайме в большинстве. У СКА неплохое меньшинство, плюс в овертайме лёд оставляет желать лучшего. Где-то не хватило точности, но я не сказал бы, что мы не создали ни одного момента. Большинство у нас неплохо работает. Мы же не сами играли, есть же противник. Мы играли со СКА, у них агрессивное меньшинство, обученные хоккеисты, система игры. Конечно, хотелось бы надеяться, что мы будем разрывать СКА на пустые ворота, но мы старались лишний раз не форсировать события, а брать то, что соперник нам давал.
В Питере сегодня было мало болельщиков? Я мечтаю, чтобы в Риге было столько болельщиков. Мы играем при пустых трибунах. Моя мечта в этом году увидеть хоть каких людей на трибунах, чтобы они гнали нашу команду вперёд. У Питера звёздный состав, игроки сборных. Не думаю, что эту команду болельщики должны гнать вперёд, она играет в интересный комбинационный хоккей. В этом году я не видел людей на домашних матчах, поэтому приехать сюда и увидеть столько болельщиков для нас было удовольствием», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 декабря 2020
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