Знарок: надеюсь, победа придаст «Спартаку» психологической уверенности

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2 ОТ).

«В первом периоде мы сыграли грамотно. Кроме вбросов в зону, соперник ничего не мог сделать и нанёс всего два броска. Во втором мы тоже неплохо действовали в атаке, но неправильно сыграли «третьим игроком». Были провалы, и соперник ловил нас на контратаках. В частности, так был забит второй гол. Да, быстро пропускали после заброшенных шайб. Это непростительная ошибка. В эти моменты надо действовать более серьёзно и более осмысленно.

Конечно, я опасался за физическое состояние команды. Мы вернулись из очень тяжёлой поездки, к тому же травмированы несколько игроков основного состава. Но я благодарен ребятам за то, что они поняли ситуацию, собрались и в целом грамотно отыграли. Надеюсь, победа придаст нам уверенности. Прежде всего — психологической», — приводит слова Знарка пресс-служба лиги.