Тренин: хотел бы извиниться перед болельщиками СКА, не имеем права так играть

Нападающий СКА Яков Тренин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4 Б). К 27-й минуте клуб из Санкт-Петербурга вёл со счетом 3:1. «Динамо» удалось отыграться благодаря голам Джей Си Липона и Микса Индрашиса. Победный буллит забил Лаурис Дарзиньш.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, не имеем права так играть. Начали хорошо, потом получили ненужные удаления, которые дали шанс сопернику. Не первый раз такое случается, нужно работать над вторыми периодами и дожимать соперника», – цитирует Тренина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 9 декабря в Череповце — с местной «Северсталью».