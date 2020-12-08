И. Воробьёв: работа по усилению не заканчивается никогда, но рынок не заполнен игроками

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:1).
«Обе команды вышли заряженными на борьбу. Рад, что нам удалось дожать соперника, забить трудовой гол в большинстве, а затем и в пустые ворота. Что касается дисциплинарного штрафа Чибисова – это командные дела, и мы уже разобрались. Что-то не то сказал.
Работа по усилению состава? Эта работа не заканчивается никогда. Но есть потолок зарплат, да и рынок сейчас отнюдь не заполнен игроками. Всё время смотрим варианты, но на данный момент у нас такой состав.
Хольм? Для человека, не игравшего в течение девяти месяцев, он отлично вписался в состав. В конце выцарапал шайбу. Уверен, что он будет полезен в большинстве и добавит нам огневой мощи», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
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