Кулик: слава богу, удалось переломить неудачную серию, нельзя столько проигрывать

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2 ОТ).

«Слава богу, удалось переломить неудачную серию, нельзя столько проигрывать. Что касается моего гола – шайба отлетела ко мне, бросил по воротам, потому что тренеры говорят делать это при любой возможности. Плюс помог рикошет. Но я особо не обращаю внимание на голы, поскольку являюсь защитником оборонительного плана», – цитирует Кулика пресс-служба КХЛ.

Российский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Йокерит» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 9 декабря.