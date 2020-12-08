Старков: обидное поражение СКА. Повели в счёте, но наудалялись, в том числе и я

Нападающий СКА Степан Старков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4 Б).

«Сложно комментировать такие матчи. Нельзя отдавать свою игру. Повели в счёте, но наудалялись, в том числе и я. Обидное поражение. Буллиты тоже сложно комментировать. Наверное, чуть не повезло, в послематчевой серии любая команда может выиграть.

Были моменты, когда какие-то единоборства мы проигрывали, отдавая инициативу Риге в мелочах. Не сказал бы, что резко они забрали игру. Постепенно, посредством единоборств на протяжении матча.

На каждую игру нужно стараться концентрироваться максимально. Не допускать даже минутного расслабления ни до игры, ни во время. Психологически себя держать готовым постоянно», — цитирует Старкова пресс-служба СКА.