Фридман: НХЛ и игроки не нашли компромисса по деньгам, но решили идти дальше

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал сообщение, что Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков определились с датой начала сезона-2020/2021.

«Лига и Ассоциация игроков продолжат протокольные переговоры по сезону-2020/2021, но при этом стороны уже договорились, что экономические ограничения коллективного соглашения не будут изменены. В прошлом месяце НХЛ обратилась к игрокам с просьбой рассмотреть возможность увеличение процента отсрочки зарплаты на следующий сезон и изменение процента эскроу. Игроки дали понять, что эскроу пересмотрен не будет. Никакого компромисса по деньгам достичь не удалось, и обе стороны решили двигаться дальше.

Что дальше? Обе стороны продолжат шлифовать формат возобновления сезона. Тренировочные сборы, отказ от игры, тестирование, календарь, плей-офф — всё, что угодно. Цель — начать сезон 13 января, причём команды, не принимавшие участия в прошлом плей-офф, могут начать тренироваться с 28 декабря, а другие — с 1 января. По моей информации, существует краткосрочный «план хаба», который разрабатывается на всякий случай, но это не желаемый вариант развития событий. Самой большой головной болью остаётся организация тренировочных лагерей в таких городах, как Монреаль, Сан-Хосе, Аризона, и Виннипег, которых остаются строгие ограничения из-за коронавируса.

Есть желание завершить переговоры к концу этой недели, чтобы вынести документы на голосование не только совета управляющих, но и хоккеистов. Посмотрим, к чему это приведёт, но финансовые дискуссии закончены», — написал Фридман в своей статье на Sportsnet.