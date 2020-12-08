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«Амур» — «Локомотив»: голкипер гостей Илья Коновалов сыграет впервые с 19 ноября

«Амур» — «Локомотив»: голкипер гостей Илья Коновалов сыграет впервые с 19 ноября
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 8 декабря в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.

Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов проведёт первый матч с 19 ноября, когда он начинал в стартовом составе встречу с «Йокеритом». В том матче Илья пропустил две шайбы с 10 бросков и со второго периода уступил место в воротах Эдварду Паскуале.

«Амур»:
Аликин (Лангхамер),
Камалов – Турбин, Полунин – Голубев – Горшков,
Йордан– Машин, Г. Зогорна – Т. Зогорна – Файзуллин,
Корягин – Терещенко, Пьянов – Рассказов – Бутузов,
Зимин, Михасёнок– Шаров – Гиздатуллин.

«Локомотив»:
Коновалов (Паскуале);
Рафиков — Марченко, Каюмов — Ткачёв — Аверин;
Мисюль — Осипов, Коршков — Ландер — Красковский;
Черепанов — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;
Савченко — Любушкин, Берёзкин — Иванов — Ильенко.

Любушкин не поможет «Локомотиву» во встрече с «Сибирью», у него «-3» в трёх матчах сезона
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