«Амур» — «Локомотив»: голкипер гостей Илья Коновалов сыграет впервые с 19 ноября

«Амур» и «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 8 декабря в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.
Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов проведёт первый матч с 19 ноября, когда он начинал в стартовом составе встречу с «Йокеритом». В том матче Илья пропустил две шайбы с 10 бросков и со второго периода уступил место в воротах Эдварду Паскуале.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер),
Камалов – Турбин, Полунин – Голубев – Горшков,
Йордан– Машин, Г. Зогорна – Т. Зогорна – Файзуллин,
Корягин – Терещенко, Пьянов – Рассказов – Бутузов,
Зимин, Михасёнок– Шаров – Гиздатуллин.
«Локомотив»:
Коновалов (Паскуале);
Рафиков — Марченко, Каюмов — Ткачёв — Аверин;
Мисюль — Осипов, Коршков — Ландер — Красковский;
Черепанов — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;
Савченко — Любушкин, Берёзкин — Иванов — Ильенко.
- 8 декабря 2020
-
11:50
-
11:20
-
11:14
-
10:56
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:08
-
08:04
- 7 декабря 2020
-
23:58
-
23:51
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
22:11
-
21:45
-
21:34
-
21:17
-
20:46
-
20:34
-
20:03
-
19:45
-
19:36
-
19:19
-
18:47
-
18:25
-
18:16
-
18:00