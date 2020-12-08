«Амур» — «Локомотив»: голкипер гостей Илья Коновалов сыграет впервые с 19 ноября

«Амур» и «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 8 декабря в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.

Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов проведёт первый матч с 19 ноября, когда он начинал в стартовом составе встречу с «Йокеритом». В том матче Илья пропустил две шайбы с 10 бросков и со второго периода уступил место в воротах Эдварду Паскуале.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер),

Камалов – Турбин, Полунин – Голубев – Горшков,

Йордан– Машин, Г. Зогорна – Т. Зогорна – Файзуллин,

Корягин – Терещенко, Пьянов – Рассказов – Бутузов,

Зимин, Михасёнок– Шаров – Гиздатуллин.

«Локомотив»:

Коновалов (Паскуале);

Рафиков — Марченко, Каюмов — Ткачёв — Аверин;

Мисюль — Осипов, Коршков — Ландер — Красковский;

Черепанов — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;

Савченко — Любушкин, Берёзкин — Иванов — Ильенко.