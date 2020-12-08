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The Hockey News: Бобровскому пора начать оправдывать свою чудовищную зарплату

The Hockey News: Бобровскому пора начать оправдывать свою чудовищную зарплату
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель издания The Hockey News Мэтт Ларкин составил список хоккеистов НХЛ, чья игра в минувшем сезоне не соответствовала размеру зарплаты. В этот рейтинг вошёл и российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

«Вопреки ожиданиям, Бобровский провёл худший сезон в своей карьере после подписания семилетнего контракта на $ 70 миллионов. Его процент отражённых бросков (90,0) был самым низким с момента его второго сезона в НХЛ (2011/2012), и он показал худший результат в карьере по количеству пропущенных шайб в соответствии с ожидаемым показателем, "-14,91". Колоссальный провал в регулярном чемпионате и немногим более лучшая игра в серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс».

Но Боб уже падал в пропасть. В сезоне-2015/2016 травма помешала ему провести большое количество матчей в стартовом составе. После чего летом 2016 года он полностью изменил свой тренировочный режим и диету, чтобы подготовить своё тело к новому сезону, и в следующем году он выиграл свою вторую «Везину». В свои 32 года он ещё достаточно молод, чтобы оправиться от неудачи. И честно говоря, он просто-напросто не сможет быть хуже, чем в минувшем сезоне. Ему пора начать оправдывать свою чудовищную зарплату», — написал Ларкин.

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