Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заразился коронавирусом

Тест на коронавирус президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля дал положительный результат, сообщает пресс-служба организации. Также коронавирусом заразился генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер. В связи с этим отменён визит Фазеля в Беларусь по поводу подготовки к чемпионату мира 2021 года.



«Я вместе с Лихтнером планировал сегодня отправиться в Минск, чтобы обсудить с президентом Беларуси вопросы безопасности, влияющие на подготовку к чемпионату мира, а также обвинения в адрес председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, текущую ситуацию с COVID-19 в стране и меры по обеспечению безопасности при проведении турнира в сотрудничестве с Латвией, которая является второй принимающей стороной. Однако после тестов на COVID-19, проведённых перед вылетом, Лихтнер и я были проинформированы, что они дали положительный результат.



Офис IIHF работает удалённо, и мы не ожидаем, что среди сотрудников офиса появятся новые случаи заражения коронавирусом. Мы с Лихтнером в течение следующих 10 дней будем находиться дома в изоляции. Встреча с президентом Беларуси отложена до дальнейшего уведомления. По этой же причине онлайн-встреча с ассоциациями IIHF, запланированная на эту пятницу, также будет перенесена», — цитирует Фазеля пресс-служба ИИХФ.

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