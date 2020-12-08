Российский защитник Максим Гончаров прокомментировал заключение полноценного контракта с «Авангардом». Ранее игрок находился на пробном контракте в омском клубе, но уже после трёх матчей подписал полный контракт.
«Мне трудно сказать, почему так случилось, но я примерно так и рассчитывал. Очень доволен, рад. Такое бывает в карьере у хоккеистов и вообще спортсменов, что надо сделать новый шаг и двигаться в этом направлении. Думаю, что тренеры просто вводили в систему, чтобы я понял, как что здесь происходит. Потому что запомнить сразу так много тяжело. Вот поработал.
Матч с «Автомобилистом»? Да каждый соперник опасен, любого возьми. Когда такой груз на команде лежит — от них тоже зависит, как психологически подойдут. Я по себе знаю, что это тяжело, конечно, но если хорошая команда — они выйдут из этой ситуации», — цитирует Гончарова пресс-служба омского клуба.
- 8 декабря 2020
-
13:20
-
12:52
-
12:47
-
12:43
-
12:23
-
12:15
-
11:50
-
11:20
-
11:14
-
10:56
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:08
-
08:04
- 7 декабря 2020
-
23:58
-
23:51
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
22:11
-
21:45
-
21:34
-
21:17
-
20:46
-
20:34
-
20:03
-
19:45