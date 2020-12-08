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Максим Гончаров прокомментировал заключение полноценного контракта с «Авангардом»

Максим Гончаров прокомментировал заключение полноценного контракта с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Российский защитник Максим Гончаров прокомментировал заключение полноценного контракта с «Авангардом». Ранее игрок находился на пробном контракте в омском клубе, но уже после трёх матчей подписал полный контракт.

«Мне трудно сказать, почему так случилось, но я примерно так и рассчитывал. Очень доволен, рад. Такое бывает в карьере у хоккеистов и вообще спортсменов, что надо сделать новый шаг и двигаться в этом направлении. Думаю, что тренеры просто вводили в систему, чтобы я понял, как что здесь происходит. Потому что запомнить сразу так много тяжело. Вот поработал.

Матч с «Автомобилистом»? Да каждый соперник опасен, любого возьми. Когда такой груз на команде лежит — от них тоже зависит, как психологически подойдут. Я по себе знаю, что это тяжело, конечно, но если хорошая команда — они выйдут из этой ситуации», — цитирует Гончарова пресс-служба омского клуба.

«Авангард» подписал полноценный контракт с Максимом Гончаровым
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