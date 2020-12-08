Бадюков: «Металлург» стал мощной командой, каждый игрок в ней знает своё место

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил выступление магнитогорского «Металлурга» в последних матчах. Команда Ильи Воробьёва одержала пять побед подряд и занимает третье место в Восточной конференции.
«Думаю, что «Металлург» стал мощной командой ещё в межсезонье, а сейчас у уральского коллектива прошёл посткарантинный этап. Игроки вернулись в строй и наработали физическую мобильность. Поэтому соперникам сложно играть против «Магнитки». Она показывает в стабильный хоккей.
Сейчас у уральцев появился ещё и защитник Филип Хольм. Думаю, что он станет хорошим усилением для команды. Филип уже сыграл один матч. Повторюсь, команда у Ильи Воробьёва мощная, каждый игрок в ней знает своё место, видна тренерская рука. Не зря же по итогам недели в индексе силы КХЛ «металлурги» поднялись на первое место», — сказал Бадюков «Чемпионату».
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