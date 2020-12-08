«Сочи» расторг контракт с Апальковым. Он сделал одну передачу в 15 матчах регулярки

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Апальковым, сообщается в официальном «твиттере» черноморского клуба.

Даниил пополнил состав «леопардов» перед стартом сезона. За южную команду 28-летний форвард провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-8".

Сезон-2019/2020 Апальков начинал в ярославском «Локомотиве», откуда 23 декабря 2019 года его обменяли в московское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате нападающий из-за травмы сыграл только в 37 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности "-7" и 10 минутах штрафного времени. В «Динамо» Апальков проводил на площадке 11 минут 45 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на лёд не выходил.