Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» расторг контракт с Апальковым. Он сделал одну передачу в 15 матчах регулярки

«Сочи» расторг контракт с Апальковым. Он сделал одну передачу в 15 матчах регулярки
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Апальковым, сообщается в официальном «твиттере» черноморского клуба.

Даниил пополнил состав «леопардов» перед стартом сезона. За южную команду 28-летний форвард провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-8".

Сезон-2019/2020 Апальков начинал в ярославском «Локомотиве», откуда 23 декабря 2019 года его обменяли в московское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате нападающий из-за травмы сыграл только в 37 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности "-7" и 10 минутах штрафного времени. В «Динамо» Апальков проводил на площадке 11 минут 45 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на лёд не выходил.

Играют много, а результата нет. 10 нападающих КХЛ, которые никак не могут забить
С момента последнего гола Каблукова скоро исполнится два года, однако в этом списке есть и неожиданные фамилии.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020