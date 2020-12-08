«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Амур» в основное время

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Локомотив». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Андрея Скабелки. Ярославский клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.

Гости открыли счёт на 15-й минуте матча усилиями Павла Красковского, реализовавшего большинство. Под занавес первого периода Павел Кудрявцев удвоил перевес «Локомотива», а уже в первой смене второго периода отличился форвард «железнодорожников» Егор Коршков.

В ходе второго периода хозяевам удалось возродить интригу благодаря заброшенным шайбам в исполнении Никиты Камалова и Сергея Терещенко. В третьем периоде Гинек Зогорна реализовал большинство, благодаря чему «Амур» сумел восстановить равновесие. Однако на последней минуте Владимир Ткачёв забил гол и принёс победу «железнодорожникам».