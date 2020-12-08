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«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Амур» в основное время

«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Амур» в основное время
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Локомотив». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Андрея Скабелки. Ярославский клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.

Гости открыли счёт на 15-й минуте матча усилиями Павла Красковского, реализовавшего большинство. Под занавес первого периода Павел Кудрявцев удвоил перевес «Локомотива», а уже в первой смене второго периода отличился форвард «железнодорожников» Егор Коршков.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2020, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Осипов) – 14:17' (5x4)   0:2 Кудрявцев – 17:17' (5x5)   0:3 Коршков (Красковский) – 21:00' (5x5)   1:3 Камалов (Зогорна) – 28:00' (5x5)   2:3 Терещенко (Йордан, Файзуллин) – 37:32' (5x4)   3:3 Зогорна (Йордан, Терещенко) – 57:40' (5x4)   3:4 Ткачёв (Аверин, Рафиков) – 59:15' (5x4)

В ходе второго периода хозяевам удалось возродить интригу благодаря заброшенным шайбам в исполнении Никиты Камалова и Сергея Терещенко. В третьем периоде Гинек Зогорна реализовал большинство, благодаря чему «Амур» сумел восстановить равновесие. Однако на последней минуте Владимир Ткачёв забил гол и принёс победу «железнодорожникам».

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