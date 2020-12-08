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Толчинский — об «Автомобилисте»: у них жажда победы. Будут биться, будут бегать

Толчинский — об «Автомобилисте»: у них жажда победы. Будут биться, будут бегать
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», который состоится сегодня, 8 декабря, в Балашихе. Уральский клуб подходит к этой встрече с восьмиматчевой серией поражений.

«Понятно, что они сегодня будут настроены, у них жажда победы. Будут биться, будут бегать, поэтому надо быть готовыми к этому. Надо правильно и без ошибок играть в обороне. В этом и заключается мастерство: ты очень быстро можешь реализовать, нужна только одна ошибка от соперника для гола. Поэтому очень важно правильно играть и как можно меньше ошибаться. Прошлая встреча с ними была атакующей, много голов. Поэтому да, такая североамериканская система и там, и там», — цитирует Толчинского пресс-служба КХЛ.

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