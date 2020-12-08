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Бывший защитник «Сибири» и «Сочи» Владислав Наумов подписал контракт с «Югрой»

Бывший защитник «Сибири» и «Сочи» Владислав Наумов подписал контракт с «Югрой»
Хоккей / КХЛ 0

Российский защитник Владислав Наумов подписал контракт с «Югрой», сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги.

Хоккеист выступал за «Сибирь» с сезона-2015/2016, в котором и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В нынешнем регулярном чемпионате 23-летний защитник в составе «Сибири» принял участие всего в четырёх матчах регулярного чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и заработав показатель полезности «-2».

11 ноября 2020 года «Сибирь» расторгла контракт с защитником, после чего Наумов трудоустроился в ХК «Сочи», подписав пробное соглашение. В составе «леопардов» защитник принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями, и 23 ноября соглашение было разорвано.

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Наумовым. Он сыграл 187 матчей за клуб
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