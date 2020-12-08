Московское «Динамо» объявило состав на продолжение выездной серии

Московское «Динамо» объявило состав, в котором команда Владимира Крикунова отправилась на продолжение выездной серии. По маршруту Минск – Магнитогорск – Нижнекамск отправились 27 хоккеистов, среди которых Эмиль Гарипов. Правда, вратарь присоединится к команде 10 декабря в Магнитогорске.
Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Эмиль Гарипов.
Защитники: Егор Аланов, Егор Зайцев, Сергей Бойков, Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Михал Чайковски, Юусо Хиетанен, Артём Волков, Андрей Прибыльский.
Нападающие: Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Магнус Пяаярви-Свенссон, Владислав Ефремов, Никита Попугаев, Иван Муранов, Илья Шипов, Илья Круглов, Егор Брызгалов, Иван Дидковский, Олег Зайцев, Семён Панкратов.
- 8 декабря 2020
-
16:27
-
16:19
-
15:45
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
14:28
-
14:15
-
13:55
-
13:39
-
13:20
-
12:52
-
12:47
-
12:43
-
12:23
-
12:15
-
11:50
-
11:20
-
11:14
-
10:56
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:08
-
08:04
- 7 декабря 2020
-
23:58
-
23:51
-
23:10
-
22:57
-
22:53