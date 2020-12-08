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Московское «Динамо» объявило состав на продолжение выездной серии

Московское «Динамо» объявило состав на продолжение выездной серии
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» объявило состав, в котором команда Владимира Крикунова отправилась на продолжение выездной серии. По маршруту Минск – Магнитогорск – Нижнекамск отправились 27 хоккеистов, среди которых Эмиль Гарипов. Правда, вратарь присоединится к команде 10 декабря в Магнитогорске.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Эмиль Гарипов.

Защитники: Егор Аланов, Егор Зайцев, Сергей Бойков, Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Михал Чайковски, Юусо Хиетанен, Артём Волков, Андрей Прибыльский.

Нападающие: Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Магнус Пяаярви-Свенссон, Владислав Ефремов, Никита Попугаев, Иван Муранов, Илья Шипов, Илья Круглов, Егор Брызгалов, Иван Дидковский, Олег Зайцев, Семён Панкратов.

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