Скабелка: впереди довольно важный матч. Возможно, в состав вольются Пулккинен и Петерссон

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:3).

«Мы хорошо подготовились к матчу. Знали, что «Амур» занимает первое место по игре в первом периоде. Но дебют мы провели отлично, повели в счёте. Второй период прошёл в противоположном ключе. Отступили от схемы, пошли удаления, позволили «Амуру» вернуться в игру. В целом мы справились с тем, чтобы довести дело до победы. Эмоции в концовке захлестнули, пропустили третий гол. Но мы очень хотели выиграть, и сделать это в основное время. Добавили в игре в неравных составах, что и принесло нам победу.

Впереди у нас достаточно важный матч, к которому необходимо серьёзно подготовиться. Возможно, в состав вольются Пулккинен и Петерссон. Физически мы выглядим достаточно неплохо. Несмотря на то что мы провалили второй период, третий период показал, что силы есть. В концовке нам удалось добавить, забили победную шайбу, агрессивно сыграв в большинстве», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.