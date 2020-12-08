Тарасов и Кадейкин заменили Бердина и Каменева в составе сборной России на этап Евротура

В составе сборной России на второй этап Евротура — Кубок Первого канала — произошли две замены, сообщается в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.
Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов заменит Михаила Бердина, а его одноклубник центрфорвард Александр Кадейкин заменит Владислава Каменева.
Полный состав сборной России:
Вратари: Александр Самонов (СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»), Иван Федотов («Трактор»).
Защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все – СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артём Минулин (оба – «Металлург» Мг).
Нападающие: Владимир Э. Ткачёв, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба – «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все – ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).
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