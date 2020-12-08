Рижское «Динамо» расторгло контракты с Уайтом и Комареком
Рижское «Динамо» расторгло контракты с выставленными ранее на драфт отказов форвардами Мэттом Уайтом и Константином Комареком.
31-летний Уайт в 16 матчах регулярки отметился пятью голевыми передачами, при этом полезность американского нападающего составила "-11".
28-летний Комарек в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Австрийский форвард провёл 15 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности "-10" и четырёх штрафных минутах.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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