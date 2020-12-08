«Авангард» — «Автомобилист»: опубликованы составы команд

Омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 8 декабря, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Потапов;

Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Хохлачёв;

Каски — Гончаров, Яремчук — Семёнов — Дедунов;

Чудинов — Готовец, Комаров — Каблуков — Костин.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженоуэй — Хольцер, Обидин — Холланд — Мэйсек;

Арзамасцев — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;

Овчинников — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Литовченко.