«Авангард» — «Автомобилист»: опубликованы составы команд
Омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 8 декабря, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 17:00 мск.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Потапов;
Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Хохлачёв;
Каски — Гончаров, Яремчук — Семёнов — Дедунов;
Чудинов — Готовец, Комаров — Каблуков — Костин.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс),
Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
Дженоуэй — Хольцер, Обидин — Холланд — Мэйсек;
Арзамасцев — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров;
Овчинников — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Литовченко.
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