Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: штаб сборной держит руку на пульсе. Кадейкин — хороший центр, Тарасов прибавил

Кожевников: штаб сборной держит руку на пульсе. Кадейкин — хороший центр, Тарасов прибавил
Хоккей / Евротур 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал изменения в составе сборной России на предстоящий Кубок Первого канала.

«Штаб сборной России держит руку на пульсе. Матчи КХЛ вносят свои коррективы. Приглашение нападающего Кадейкина и вратаря Тарасова оцениваю как вполне логичный шаг. Оба этих хоккеиста заметно прибавили в последнее время. Кадейкин — хороший центр, наверняка поможет нашей команде. Относительно Тарасова скажу, что он сильно прибавил в последнее время, играет стабильно», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов заменит в составе сборной России Михаила Бердина, а его одноклубник центрфорвард Александр Кадейкин заменит Владислава Каменева.

Тарасов и Кадейкин заменили Бердина и Каменева в составе сборной России на этап Евротура
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020