Кожевников: штаб сборной держит руку на пульсе. Кадейкин — хороший центр, Тарасов прибавил

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал изменения в составе сборной России на предстоящий Кубок Первого канала.

«Штаб сборной России держит руку на пульсе. Матчи КХЛ вносят свои коррективы. Приглашение нападающего Кадейкина и вратаря Тарасова оцениваю как вполне логичный шаг. Оба этих хоккеиста заметно прибавили в последнее время. Кадейкин — хороший центр, наверняка поможет нашей команде. Относительно Тарасова скажу, что он сильно прибавил в последнее время, играет стабильно», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов заменит в составе сборной России Михаила Бердина, а его одноклубник центрфорвард Александр Кадейкин заменит Владислава Каменева.