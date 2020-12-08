Blesk: российская молодёжь разнесла соперников на Кубке Карьяла — в этом весь Ларионов

Обозреватель чешского издания Blesk Павел Барта прокомментировал работу Игоря Ларионова на должности главного тренера молодёжной сборной России.
«Он поселился за границей из-за своей семьи. Как только дети выросли, он вернулся в Россию. Он был агентом, начал тренировать. Он проходил стажировку в клубах Премьер-лиги и признался, что черпает больше идей из английского футбола, чем из североамериканского хоккея. Несколько лет назад ему предложили должность в «Сан-Хосе Шаркс», но он выбрал российский хоккей.
Вы видели, как российская молодёжь разнесла своих соперников на Кубке Карьяла в ноябре? Это было воплощением позиции Ларионова, в этом он весь. Не бойтесь и творите. Когда его впервые назначили помощником Валерия Брагина в молодёжной сборной в возрасте 59 лет, многие считали это авантюрой, говорили, что было слишком поздно. Но поздно — это для простых смертных. Игорь Ларионов всегда был другим. Он всегда был особенным. Это белая ворона в «Красной машине», — отметил Барта.
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