Форвард «Авангарда» Никита Комаров забросил первую шайбу с декабря 2019 года

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Автомобилист». В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, отличились Никита Комаров и Алексей Василевский.

32-летний Комаров забросил первую шайбу в составе омского клуба. Более того, нападающий отличился впервые с 23 декабря 2019 года. Тогда он, выступая за «Трактор», забросил шайбу в ворота «Северстали».

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.