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Гол Гребенщикова принёс «Витязю» победу в гостевом матче с «Сибирью»

Гол Гребенщикова принёс «Витязю» победу в гостевом матче с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард подмосковного клуба Святослав Гребенщиков. Голкипер «Витязя» Антон Тодыков отразил 31 бросок. Единственный гол у «Сибири» забил Юусо Пуустинен, которому ассистировали Юрки Йокипакка и Микаэль Руохомаа.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 10 декабря в гостях встретится с хабаровским «Амуром», а «Сибирь» 11 декабря в Челябинске — с местным «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Даугавиньш (Ержабек) – 12:28' (5x3)   1:1 Пуустинен (Йокипакка, Руохомаа) – 33:03' (5x4)   1:2 Гребенщиков (Пыленков) – 59:52' (5x5)
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