Гол Гребенщикова принёс «Витязю» победу в гостевом матче с «Сибирью»

Подольский «Витязь» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард подмосковного клуба Святослав Гребенщиков. Голкипер «Витязя» Антон Тодыков отразил 31 бросок. Единственный гол у «Сибири» забил Юусо Пуустинен, которому ассистировали Юрки Йокипакка и Микаэль Руохомаа.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 10 декабря в гостях встретится с хабаровским «Амуром», а «Сибирь» 11 декабря в Челябинске — с местным «Трактором».