ЦСКА подписал трёхлетний контракт с Матвеем Гуськовым

ЦСКА подписал контракт с 19-летним нападающим Матвеем Гуськовым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит трёхсторонний характер и рассчитано на три года.

Гуськов — воспитанник ЦСКА. В 2017 году в составе «Красной Армии» он стал победителем Кубка мира среди молодёжных клубных команд, а в сезоне-2017/18 сыграл 9 матчей в МХЛ в составе «Красной Армии», в которых набрал 3 (1+2) очка.

Последние два сезона форвард провёл в Канаде, выступая за клуб Юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс», набрав 60 (28+32) очков за 121 матч. На драфте НХЛ — 2019 он был выбран «Миннесотой» под общим 149-м номером.

Матвей Гуськов — сын известного хоккеиста Александра Гуськова, сейчас работающего на должности вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея.