Кравец — о победном голе: пусть соперник не выключается. Надо играть, а не выключаться

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал выездную победу в Новосибирске над «Сибирью» (2:1).
«Сегодня у нас была непростая ситуация, не играли два основных центральных нападающих. Пришлось некоторые звенья переделывать. Но ребята выполнили задание, боролись, ложились под шайбу — каждый игрок играл на команду. «Сибирь» — сложный соперник, который хорошо играет в обороне, с хорошим вратарём и агрессивными нападающими. Поэтому для нас эта победа очень важна — и эмоционально, и в плане очков.
Соответствовал ли победный гол духу игры, поскольку игрок «Сибири» получил травму? Полностью соответствовал. Наконец-то нам повезло, мы приложили много усилий, чтобы победить. Пусть игрок соперника не выключается. Надо играть, а не выключаться.
«Витязь» максимально затруднил «Сибири» выход из зоны? Я бы не сказал, что «Сибирь» тяжело выходила. Да, были моменты, когда мы хорошо выполняли задание, не давали выйти. Но со стороны хозяев было достаточно атак. «Сибирь» пассивно сыграла в меньшинстве? Значит, мы здорово сыграли. Значит, они не знали, кого брать», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 8 декабря 2020
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