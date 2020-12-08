Йормакка: не стоит говорить о невезении, у «Сибири» было много нереализованных моментов

Нападающий новосибирской «Сибири» Пекка Йормакка прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче с «Витязем» (1:2).

«Тяжёлое поражение. Считаю, сегодня мы играли лучше, чем «Витязь», но соперник забил за 8 секунд до конца. Невезение? Не думаю, что здесь стоит говорить о невезении. У «Сибири» было большое количество голевых моментов, которые мы не реализовали. У «Витязя» хорошо действовал голкипер, мы не смогли забить.



«Витязь» забил, когда игрок «Сибири» получил травму? Я не видел этого момента в подробностях. Возможно, там был удар в голову, но я не видел, что там случилось, не могу судить. Был ли матч с «Витязем» особенным для меня? Это интересно и весело — играть против своей бывшей команды, у меня остались там хорошие друзья. Но я хотел сегодня выиграть», — передаёт слова Йормакки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.