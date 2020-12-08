Шумаков близок к переходу в «Автомобилист», уральцы ищут обмен для четверых хоккеистов

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков может покинуть омский клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». В услугах 28-летнего форварда заинтересован «Автомобилист».

По информации источника, уральский клуб активно ищет варианты обмена Дениса Бодрова, Сергея Зборовского, Дэна Секстона и Джеффа Плэтта, чтобы расчистить место в платёжке под нападающего «Авангарда».

Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счётом 3:1. Безрезультативная серия форварда составляет восемь игр. Существует вероятность, что уже после этой встречи Сергей улетит со своей новой командой.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду.