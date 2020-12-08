Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шумаков близок к переходу в «Автомобилист», уральцы ищут обмен для четверых хоккеистов

Шумаков близок к переходу в «Автомобилист», уральцы ищут обмен для четверых хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков может покинуть омский клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». В услугах 28-летнего форварда заинтересован «Автомобилист».

По информации источника, уральский клуб активно ищет варианты обмена Дениса Бодрова, Сергея Зборовского, Дэна Секстона и Джеффа Плэтта, чтобы расчистить место в платёжке под нападающего «Авангарда».

Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счётом 3:1. Безрезультативная серия форварда составляет восемь игр. Существует вероятность, что уже после этой встречи Сергей улетит со своей новой командой.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду.

«Автомобилист» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до девяти матчей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020