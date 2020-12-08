Шумаков близок к переходу в «Автомобилист», уральцы ищут обмен для четверых хоккеистов

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков может покинуть омский клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». В услугах 28-летнего форварда заинтересован «Автомобилист».
По информации источника, уральский клуб активно ищет варианты обмена Дениса Бодрова, Сергея Зборовского, Дэна Секстона и Джеффа Плэтта, чтобы расчистить место в платёжке под нападающего «Авангарда».
Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счётом 3:1. Безрезультативная серия форварда составляет восемь игр. Существует вероятность, что уже после этой встречи Сергей улетит со своей новой командой.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду.
- 8 декабря 2020
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