Ермаков: у «Сибири» нет возможности менять по 8 человек за матч, как у клубов из 3-4 букв

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (1:2).
«Начали хорошо, первые 10 минут давили соперника до того, как остались в меньшинстве. У нас было очень много шансов, чтобы забить в первые минуты. Но мы свои моменты не забили, соперник реализовал своё численное преимущество и проснулся. Во втором периоде начали гнуть свою линию, забили шайбу, в каких-то компонентах доминировали над соперником. Пропустили на последних секундах матчах, но я не имею права критиковать не могу говорить кого. Но, конечно, там есть вопросы.
Насколько победная шайба «Витязя» соответствует духу игры? «Витязь», как и мы, находится на грани плей-офф. Игра была кость в кость. Забей три в начале, и игра бы шла спокойнее, но пока у нас чуть-чуть хромает реализация.
Чем обусловлено большое количество брака у «Сибири»? Тут не нужно искать виноватых. Я сам во втором периоде два раза отдал на проброс. Да, есть какие-то дефекты на льду: в первом периоде наделали виражи и на льду были некоторые ссадины. Плюс к концу периода мы «накатывали» лёд. Но, опять же, это всё отговорки. В чём-то была какая-то усталость, и из-за этого шли неточности. Было желание победить, но нужно понимать, что с «Локомотивом» была тяжёлая игра, с «Сочи» нас тоже давили. У нас нет, как у команд из трёх и четырёх букв, такого количества игроков, чтобы можно было менять по восемь игроков через игру.
«Сибири» не хватило бросков в большинстве? Мы поговорим с Андреем Владимировичем Тарасенко, и он нам расскажет, что мы сделали не так, и сделаем выводы. Не скажу, что не хватило трафика перед воротами. «Витязь» же нам за восемь секунд до конца забил прямым броском. Тут тоже присутствует какое-то везение. Может, нам глаза нужно закрывать?
Разбирали ли игру Даугавиньша в большинстве? Я знаю его по «Торпедо», он мастер своего дела, может и отдать, и забить. Ему уже за 30, но он играет в сборной Латвии, был на Олимпиаде, ездил на чемпионаты мира. Каспарс — игрок хорошего уровня, но у нас в том моменте было мало народу на льду. У нас два человека «поднялись», и уже было тяжело на него идти", — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 8 декабря 2020
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