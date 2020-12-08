Шарипзянов: прошлый матч для «Авангарда» был худшим в сезоне, сделали серьёзные выводы

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1).

«Начали хорошо, забили, правда, потом пропустили быстрый гол. Но сумели вернуться в игру, а в третьем периоде довели дело до победы. Мой гол? Меня классно увидел Толчинский, мне оставалось только попасть. После игры с «Северсталью» сделали серьёзные выводы, это был один из худших наших матчей в сезоне. Плохо выглядели, плохо чувствовали себя, но это не отговорки. Сегодня вышли настроенными и сделали результат. Травмы? Мы бились за партнёров», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с ЦСКА, а «Автомобилист» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 10 декабря.