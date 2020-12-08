Комаров: «Авангард» играл не совсем хорошо, но самое главное — победа
Нападающий «Авангарда» Никита Комаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1).
«Играли не совсем хорошо, много пропускали атак, «Автомобилист» позиционно сильнее выглядел. Но главное – победа. Мой гол? Всегда приятно забивать, мой первый гол за «Авангард». Тяжело вливаться, когда мало играешь, поэтому заброшенная шайба вдвойне приятнее.
Всегда хочется больше играть. Но это вопрос доверия. Нахожусь в долгом процессе его завоевания, но надо терпеть и работать», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 10 декабря «Авангард» дома встретится с ЦСКА, а «Автомобилист» в Санкт-Петербурге — со СКА.
«Автомобилист» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до девяти матчей
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