Кагарлицкий: Пяаярви — очень сильный форвард. Он принесёт «Динамо» огромную пользу

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал обмен форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви.
«Какое впечатление в первых матчах за «Динамо» произвёл Магнус? На меня — очень хорошее. Коммуникабельный, командный, трудолюбивый, старательный игрок. Много работает и, даже сидя на лавке, прекрасно себя ведёт — подбадривает ребят и живет игрой. Я считаю, что за короткий срок он неплохо влился в коллектив. Все ребята к нему хорошо относятся. В матче с «Автомобилистом» Магнус набрал первое очко за «Динамо» и, думаю, будет прибавлять от игры к игре. Я знаю, что это очень сильный форвард и он принесёт нашей команде огромную пользу.
Про Пулккинена ничего плохого не скажу. У меня с ним были хорошие рабочие отношения. Мы неплохо общались, он отличный парень, но в хоккее иногда приходится расставаться с такими игроками. Его трудно сравнивать с Магнусом — они разные хоккеисты. Теэму — снайпер. Нормально, что он постоянно искал возможность для броска. Магнус — судя по первым играм за «Динамо» — любит комбинационный хоккей, старается отдать передачу, но это не значит, что он лучше или хуже Пулккинена», — приводит слова Кагарлицкого VTBRussia.
- 8 декабря 2020
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