«Филадельфия» заключила контракт с защитником Майерсом на $ 7,65 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Филиппом Майерсом. Новое соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на три года. Средняя зарплата составит $ 2,55 млн (общая сумма сделки составила $ 7,65 млн).

В минувшем сезоне канадский защитник принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 16 (4+12) очков при показателе полезности "+17" и 30 минутах штрафного времени. В 16 матчах плей-офф на его счету 4 (3+1) очка при полезности "+2" и восьми штрафных минутах. Следующий сезон станет для Филиппа третьим на уровне НХЛ.

Ранее состав «лётчиков» пополнил 28-летний шведский защитник Эрик Густафссон, заключивший однолетний контракт.