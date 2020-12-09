«Филадельфия» заключила контракт с защитником Майерсом на $ 7,65 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Филиппом Майерсом. Новое соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на три года. Средняя зарплата составит $ 2,55 млн (общая сумма сделки составила $ 7,65 млн).
В минувшем сезоне канадский защитник принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 16 (4+12) очков при показателе полезности "+17" и 30 минутах штрафного времени. В 16 матчах плей-офф на его счету 4 (3+1) очка при полезности "+2" и восьми штрафных минутах. Следующий сезон станет для Филиппа третьим на уровне НХЛ.
Ранее состав «лётчиков» пополнил 28-летний шведский защитник Эрик Густафссон, заключивший однолетний контракт.
Эрик Густафссон подписал однолетний контракт с «Филадельфией» на сумму $ 3 млн
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
09:00
-
08:41
-
08:16
-
08:06
-
06:34
- 8 декабря 2020
-
23:35
-
23:10
-
22:43
-
22:18
-
21:59
-
21:45
-
20:54
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:37
-
19:35
-
19:31
-
19:22
-
19:15
-
19:05
-
18:49
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
17:50
-
17:36
-
17:20
-
16:46
-
16:27
-
16:19
-
15:45
-
15:17
-
15:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам