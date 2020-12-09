Рихард Букартс и Гунарс Скворцов успешно прошли просмотр в рижском «Динамо»

Рижское «Динамо» заключило полноценные соглашения с нападающими Рихардсом Букартсом и Гунарсом Скворцовым, которые ранее находились на пробных соглашениях. Контракты носят двусторонний характер и рассчитаны до конца сезона.
24-летний Букартс уже играл за рижан в КХЛ в сезоне-2017/2018. Латвийский форвард принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и забросил одну шайбу при показателе полезности «-1». В этом сезоне Рихард провёл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.
30-летний Скворцов начинал чемпионат в «Куньлунь Ред Стар». Гунарс принял участие в четырёх матчах регулярки, в которых отметился одной результативной передачей при полезности "-3". В «Динамо» Гунарс сыграл шесть матчей, не набрав очков.
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