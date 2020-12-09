Светлов: обидно, что пропустили за 40 секунд до сирены. Допустили неоправданное удаление
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4). Хабаровские хоккеисты смогли отыграться со счёта 0:3, но пропустили победную шайбу на последней минуте третьего периода, играя в меньшинстве.
«Обидно, что после тяжёлого момента вытащили игру, но за 40 секунд до сирены пропустили. Было много индивидуальных ошибок. Хотя сам матч был быстрым, интересным. В конце третьего периода допустили неоправданное удаление. Мы очень хотели победить в домашнем матче. В начале соперник играл агрессивнее, но у нашей команды был хороший настрой. За счёт характера и желания переломили ход матча», — цитирует Светлова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Амур» в основное время
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