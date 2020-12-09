TSN: «Вегас» хочет обменять Паcиоретти, чтобы разгрузить платёжную ведомость

«Вегас Голден Найтс» хочет обменять форварда Макса Пасиоретти, чтобы сократить размер платёжной ведомости, утверждает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.

«Мне сказали, что в последние дни и недели «Вегас» усилил попытки обменять Пасиоретти», – сказал Серавалли.

По данным CapFriendly, в платёжке «Голден Найтс» на следующий сезон сейчас около $ 82,5 млн при размере потолка зарплат $ 81,5 млн. Пасиоретти перешёл в «Вегас» в сентябре 2018 года в результате обмена из «Монреаль Канадиенс». Его контракт с кэпхитом $ 7 млн будет действовать в течение следующих трёх сезонов.

В минувшем сезоне американский нападающий принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив 32 шайбы и сделав 34 результативные передачи. В плей-офф 32-летний форвард сыграл 16 матчей, набрав 8 (5+3) очков.