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Рафиков: нельзя упускать игру при счёте 3:0, чтобы потом на жилах вытаскивать матч

Рафиков: нельзя упускать игру при счёте 3:0, чтобы потом на жилах вытаскивать матч
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:3).

«Выиграли – это хорошо. Но нельзя упускать игру при счёте 3:0, чтобы потом на жилах вытаскивать матч. Приятно, что потихоньку начинаем забивать в большинстве. На каждой тренировке отрабатываем этот элемент, и через игры приходит реализация. Она будет очень важна в плей-офф», — цитирует Рафикова пресс-служба КХЛ.

К 28-й минуте матча «Локомотив» вёл со счётом 3:0. В ходе второго периода хозяевам удалось возродить интригу благодаря заброшенным шайбам в исполнении Никиты Камалова и Сергея Терещенко. В третьем периоде Гинек Зогорна реализовал большинство, благодаря чему «Амур» сумел восстановить равновесие. Однако на последней минуте Владимир Ткачёв забил гол и принёс победу «железнодорожникам».

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