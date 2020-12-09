Командам НХЛ в следующем сезоне могут разрешить иметь 26 человек в активном ростере

Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли рассказал о вопросах, которые обсуждаются НХЛ и профсоюзом игроков перед вероятным стартом сезона 13 января.

Предметом дискуссий, в частности, является расширение активного состава команд с привычных 23 игроков до 26+4. Четвёрка запасных при этом могла бы получать зарплату уровня АХЛ, но льготы и суточные – в качестве игроков НХЛ.

Тренировочные лагеря перед стартом сезона НХЛ могут быть открыты 3 января, а тестирование игроков на коронавирус может быть начато 26 декабря. Окончательных решений по этим и другим вопросам пока не принято, обсуждения продолжаются.

Ранее стало известно, что НХЛ и Ассоциация игроков хотят начать сезон-2020/2021 13 января. В регулярном чемпионате каждая команда должна провести по 56 матчей.