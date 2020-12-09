«Авангард» обменял Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Вчера, 8 декабря, 28-летний Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счётом 3:1. В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду, что является худшей серией уральцев в этом сезоне.