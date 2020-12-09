Кагарлицкий: Ерёменко — это уникальный вратарь! Очень рад находиться с ним в одной команде

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопрос, поможет ли бело-голубым переход в команду голкипера Эмиля Гарипова.
«Думаю, да, но в любом случае в пропущенных шайбах виноваты все игроки, а не один вратарь. Считаю, что эта позиция в нашей команде достаточно сильна. Например, в Екатеринбурге здорово отыграл Санька Ерёменко — это уникальный вратарь! Я очень рад находиться с ним в одной команде. Санька в порядке», — цитирует Кагарлицкого сайт VTBRussia.
40-летний вратарь завершил матч с «Салаватом Юлаевым» с 38 отражёнными бросками, оформив первый шат-аут с марта 2019 года. Это позволило ему сравняться с Егором Подомацким по количеству матчей на ноль в составе одного клуба в истории чемпионатов России и СССР. Ерёменко провёл 62 матча на ноль за московское «Динамо». Подомацкий столько же раз оставлял в неприкосновенности ворота «Локомотива».
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