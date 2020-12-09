Фазель: цель ИИХФ — ЧМ-2021 в Беларуси. Не хотим быть заложниками политических игр

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска. Правительство Латвии также призвало организацию перенести турнир из Беларуси.
«Мы пристально следим за ситуацией. Наша цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр. Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей – это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями.
Придёт время принять самое последнее финальное решение — переносить турнир или нет, но наша цель – поехать в Беларусь. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации. Мы оставили время для того, чтобы принять решение. У нас тесный контакт с латвийскими и белорусскими организаторами. Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил это сделать. Мы пообщаемся, как только поедем в Беларусь», – цитирует Фазеля ТАСС.
- 9 декабря 2020
-
14:00
-
12:25
-
10:43
- 8 декабря 2020
-
12:23
-
08:25
- 7 декабря 2020
-
20:34
- 3 декабря 2020
-
16:58
- 2 декабря 2020
-
17:15
-
14:00
- 30 ноября 2020
-
15:54
- 26 ноября 2020
-
16:54
-
12:26
-
12:00
- 24 ноября 2020
-
19:43
-
12:00
-
07:59
- 21 ноября 2020
-
18:17
-
14:06
- 20 ноября 2020
-
17:45
-
17:27
-
17:00
-
13:25
-
13:00
-
11:56
-
11:43
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
22:47
-
17:58
-
17:45
-
17:14
-
15:39
-
12:55
-
12:30
-
12:15
-
11:30