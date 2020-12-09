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Фазель: цель ИИХФ — ЧМ-2021 в Беларуси. Не хотим быть заложниками политических игр

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: цель ИИХФ — ЧМ-2021 в Беларуси. Не хотим быть заложниками политических игр
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска. Правительство Латвии также призвало организацию перенести турнир из Беларуси.

«Мы пристально следим за ситуацией. Наша цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр. Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей – это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями.

Придёт время принять самое последнее финальное решение — переносить турнир или нет, но наша цель – поехать в Беларусь. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации. Мы оставили время для того, чтобы принять решение. У нас тесный контакт с латвийскими и белорусскими организаторами. Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил это сделать. Мы пообщаемся, как только поедем в Беларусь», – цитирует Фазеля ТАСС.

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