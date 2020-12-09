Разин: надеюсь, КХЛ не только дисквалифицирует Митчелла и Пилко, но и накажет их рублём
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал информацию, что канадский нападающий Зак Митчелл отказывается подписывать контракт с череповецким клубом.
«Представьте ситуацию: Стрёмвалль, обменянный в СКА, не захотел ехать в Питер и не переподписывает имеющийся контракт. Что было бы с этим хоккеистом и с его агентом, который хочет выбить из клуба ещё денег? Зак Митчелл и его агент именно так поступают с „Северсталью“. Надеюсь, КХЛ не только дисквалифицирует Митчелла и Пилко, но и накажет их рублём», — написал Разин в «Инстаграме».
2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста, поместив его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако теперь Митчелл не хочет подписывать контракт с череповецким клубом.
Зак Митчелл отказался от перехода в «Северсталь». Клуб обратится в СДК КХЛ
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