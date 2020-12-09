82-летний Борис Майоров прокомментирует матч «Спартак» — «Нефтехимик». Он не работал 6 лет

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров прокомментирует матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик», сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Матч состоится сегодня, 9 декабря, начало встречи — в 19:30 мск.
«Борис Майоров спустя шесть лет возвращается к микрофону: сегодня легендарный форвард красно-белых и сборной СССР прокомментирует матч «Спартак» — «Нефтехимик». Трансляция игры состоится на нашем YouTube-канале», — сказано в сообщении «Спартака».
Борис Майоров — двукратный олимпийский чемпион (1964 и 1968), многократный чемпион мира и Европы. С 1998 года работал хоккейным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс», а затем и на КХЛ ТВ. До 2009 года также комментировал некоторые футбольные трансляции на НТВ и «НТВ-Плюс». В 2015 году в связи с созданием «Матч ТВ» со многими возрастными комментаторами из спортивной редакции «НТВ-Плюс» не были продлены контракты, после чего Майоров завершил свою карьеру на телевидении. Сейчас Борису Александровичу 82 года.
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