«Торпедо» и «Трактор» совершили обмен. Нижегородцы получили защитника сборной России U17

Нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор» произвели обмен, сообщается на официальной странице команды из Нижнего Новгорода в «Твиттере».



В результате обмена систему «Торпедо» пополнил защитник сборной России U17 Николай Сафронов. Взамен челябинский клуб получил денежную компенсацию.



Игрок обороны в нынешнем сезоне выступает за молодёжную команду «Трактора» в МХЛ — за «Белых Медведей».



В текущем регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги Сафронов принял участие в пяти встречах, не забросив ни одной шайбы и не отдав ни одной результативной передачи при показателе полезности «-1». Кроме того защитник не получил ни одного удаления.

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