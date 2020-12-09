«Торпедо» и «Трактор» совершили обмен. Нижегородцы получили защитника сборной России U17
Нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор» произвели обмен, сообщается на официальной странице команды из Нижнего Новгорода в «Твиттере».
В результате обмена систему «Торпедо» пополнил защитник сборной России U17 Николай Сафронов. Взамен челябинский клуб получил денежную компенсацию.
Игрок обороны в нынешнем сезоне выступает за молодёжную команду «Трактора» в МХЛ — за «Белых Медведей».
В текущем регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги Сафронов принял участие в пяти встречах, не забросив ни одной шайбы и не отдав ни одной результативной передачи при показателе полезности «-1». Кроме того защитник не получил ни одного удаления.
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