Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» и «Трактор» совершили обмен. Нижегородцы получили защитника сборной России U17

«Торпедо» и «Трактор» совершили обмен. Нижегородцы получили защитника сборной России U17
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор» произвели обмен, сообщается на официальной странице команды из Нижнего Новгорода в «Твиттере».

В результате обмена систему «Торпедо» пополнил защитник сборной России U17 Николай Сафронов. Взамен челябинский клуб получил денежную компенсацию.

Игрок обороны в нынешнем сезоне выступает за молодёжную команду «Трактора» в МХЛ — за «Белых Медведей».

В текущем регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги Сафронов принял участие в пяти встречах, не забросив ни одной шайбы и не отдав ни одной результативной передачи при показателе полезности «-1». Кроме того защитник не получил ни одного удаления.

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров продлил результативную серию в КХЛ до 11 матчей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020