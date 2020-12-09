Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В. Тихонов: «Ак Барсу» нужно сыграть с «Металлургом» грамотно в средней зоне, без потерь

В. Тихонов: «Ак Барсу» нужно сыграть с «Металлургом» грамотно в средней зоне, без потерь
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Металлургом».

«Чем силён сегодняшний соперник «Ак Барса»? «Металлург» здорово играет на контратаках, как только они перехватывают шайбу в средней зоне — сразу бегут вперёд тремя-четырьмя игроками. Нам нужно будет сыграть грамотно в средней зоне, без потерь. Думаю, это будет ключом к успеху.

Чего ждать сегодня, учитывая победную серию «Магнитки» и уверенную игру «Ак Барса» в двух последних матчах? Да, соперник нашёл свою игру и сейчас на подъёме. Мы должны сосредоточиться на нашей системе, это для нас самое важное. Когда мы играем в свой хоккей, у нас есть скорость и мощь. Сегодня мы должны показать именно такую игру.

Как нужно готовиться к матчам во время серии, когда у команды много матчей через день с сильными соперниками? Непростой отрезок, но всегда интересно играть с сильными соперниками, есть возможность проверить свои силы. Что касается подготовки, то у нас и ребята, и персонал команды уже не раз такое проходили. Важно хорошо отдыхать и успевать восстанавливаться, чтобы выйти свежими и с максимальными силами», — приводит слова Тихонова пресс-служба казанцев.

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020